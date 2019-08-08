Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого

Команда астрономов из Австралии применила искусственный интеллект при наблюдении за ночным небом с помощью наземного радиотелескопа и сумела в режиме реального времени обнаружить сразу пять таинственных быстрых радиовсплесков, известных под названием FRB.

Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает Live Science. Речь идет о так называемых быстрых радиовсплесках, природу которых ученые пока не могут достоверно объяснить.

Впервые такой сигнал был обнаружен в 2007 году. Это очень короткие сигналы мощной энергии, которые, как оказалось, регулярно поступают на Землю. До сих пор их удавалось обнаружить, изучая записанные телескопами массивы данных. Иногда на это уходили годы.

Команда во главе с Ваэлем Фарахом из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) разработала систему распознавания сигналов FRB. Она была использована при проведении наблюдений за ночным небом в Сиднейской университетской обсерватории Molonglo.

Астрономы фактически научили этот телескоп обнаруживать FRB и немедленно переключаться в детальный режим его записи. Благодаря этому в режиме реального времени удалось зафиксировать сразу пять новых сигналов.

На Землю они приходят из далекого прошлого - источники таких сигналов расположены в глубоком космосе и найти их крайне сложно. До сих пор ученым удалось проследить путь сигналов лишь до двух предположительных источников.

Кстати, исследование подтвердило ранее выдвинутую гипотезу, что все FRB являются уникальными. Сигналы, однажды достигнув Земли, никогда не повторяются. То есть, видимо, каждое такое событие в космосе является единичным.

Астрономы продолжат использовать искусственный интеллект в надежде на то, что при его помощи удастся найти того, кто посылает эти сигналы на Землю через миллиарды световых лет.