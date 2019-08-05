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05.08.2019 16:44
Рубрика: Общество

Обнаружен космический объект - ровесник Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: Wise, Abel, Kaehler (KIPAC/SLAC) Фото: Wise, Abel, Kaehler (KIPAC/SLAC)
Фото: Wise, Abel, Kaehler (KIPAC/SLAC)

Международная команда астрономов обнаружила звезду с рекордно низким содержанием металлов, которая оказалась почти так же стара, как и Вселенная.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Объект, являющийся остатками ранней звезды, получил название SMSS J160540.18-144323.1.

Он находится на расстоянии около 35 тысяч световых лет от нас. Объем содержания железа в нем оказался самым низким среди всех звезд Млечного Пути.

Фото: pixabay.com
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Это означает, что открытый объект представляет собой остатки одной из самых старых звезд во Вселенной. Вероятно, она принадлежала ко второму поколению звезд после того, как около 13,8 миллиарда лет назад возникла Вселенная.

"Это невероятно анемичная звезда, которая, предположительно, образовалась всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, - говорит соавтор исследования астроном Томас Нордландер. - Объем содержания железа в ней в 1,5 миллиона раз меньше, чем у Солнца. Это как одна капля воды в олимпийском бассейне".

По содержанию элементов и был определен возраст. В самой ранней Вселенной не было металлов. Первые звезды состояли в основном из водорода и гелия, были очень массивными, горячими и недолговечными. Такие объекты никогда не наблюдались и описаны лишь теоретически.

Звезды первого поколения "питались" от ядерного синтеза, в результате которого атомные ядра более легких элементов объединялись и создавали более тяжелые. После взрывов звезд эти элементы выбрасывались во Вселенную и попадали в состав вновь образующихся звезд.

Вероятно, объект SMSS J160540.18-144323.1 был одной из тех звезд, которые первыми получили тяжелые элементы. Для сравнения, Солнце, судя по содержанию металлов в нем, является представителем стотысячного поколения звезд от события Большого взрыва.

К слову, предыдущий рекордсмен отстал значительно. До сих пор самой древней звездой в нашей галактике считался объект 2MASS J18082002-5104378 B, содержание железа в котором было примерно в 11750 раз меньше, чем у Солнца.

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