Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии

Турция и США будут вместе создавать зону безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, трехдневные переговоры прошли в позитивном ключе. Они будут продолжаться, но один шаг уже согласован: вместе с США было принято решение о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере САР. Эрдоган подчеркнул, что "действия на востоке от Евфрата мы осуществляем вместе с США", пишет РИА Новости.

По данным агентства Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с Соединенными Штатами, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.

Ранее, напомним, президент Турции объявил о намерении провести военную операцию в районе к востоку от Евфрата в северной Сирии. Эта территория сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен планами Турции. Министр обороны США Марк Эспер подчеркнул, что считает неприемлемой любую операцию Турции, которую она попытается провести на севере Сирии.