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У Яндекс.Кассы появилось мобильное приложение

Текст:   Юлия Кривошапко
08.08.2019,  
11:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Яндекс.Касса разработала мобильное приложение, которое упрощает доступ к личному кабинету с планшетов и смартфонов. Оно уже доступно пользователям Android и iOS.

Войти в приложение зарегистрированные пользователи Яндекс.Кассы могут по логину и паролю от личного кабинета. После этого им открывается доступ со смартфона или планшета к разным возможностям кабинета. Например, там можно смотреть историю платежей своего интернет-магазина и детали конкретных платежей, находить и фильтровать платежи по заданным параметрам.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По словам директора департамента развития платежного бизнеса Яндекс.Кассы Юлии Гореловой, необходимость создания приложения была продиктована трендом на мобильность, который наблюдается в последние годы на рынке онлайн- платежей.

Спрос на мобильность есть не только у обычных пользователей, но у бизнеса - в первую очередь у небольшого. Сегодня 25 процентов клиентов Яндекс.Кассы заходят в свой личный кабинет через мобильный браузер, уточняет Горелова.

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