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Рубрика: В мире

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

ице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. Фото: AP Photo/Michael Sohn ице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. Фото: AP Photo/Michael Sohn
ице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. Фото: AP Photo/Michael Sohn

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года. "Люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских", - заявил политик в эфире ZDF.

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"В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения. И в отличие от тех, кто проживал на Западе, - а они были как бы в стороне от всего этого - понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах", - продолжил вице-председатель бундестага. Он добавил, что сейчас Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом через диалог.

Немецкая газета Der Tagesspiegel ранее опубликовала статью, в которой говорится о желании жителей бывшей ГДР сблизиться с Россией. Согласно проведенному исследованию, выстраивания более близких отношений с РФ хотят около 54 процентов жителей Западной Германии и 72 процента граждан из Восточной части страны.

Также сообщалось, что премьер-министры земель в Восточной Германии не согласились с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, призвавшей проводить жесткий курс в отношении России, так как они вредят немецкому бизнесу и поддерживают напряженность в отношениях между двумя странами.

В мире Европа Германия
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