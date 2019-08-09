Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Атамбаева Сергея Слесарева.

По словам юриста, экс-президенту предъявлен ряд предварительных обвинений по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, что в четверг киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше, однако сторонники экс-президента не позволили силовикам задержать Атамбаева. Накануне после продолжительных переговоров бывший глава Киргизии сдался властям.