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09.08.2019 08:44
Рубрика: В мире

Атамбаева поместили в СИЗО

Текст: Сергей Новиков
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: Kyrgyz Presidential Press Service Pool Photo via AP/ AP Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: Kyrgyz Presidential Press Service Pool Photo via AP/ AP
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: Kyrgyz Presidential Press Service Pool Photo via AP/ AP

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Атамбаева Сергея Слесарева.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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По словам юриста, экс-президенту предъявлен ряд предварительных обвинений по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, что в четверг киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше, однако сторонники экс-президента не позволили силовикам задержать Атамбаева. Накануне после продолжительных переговоров бывший глава Киргизии сдался властям.

В мире экс-СССР Киргизия
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