Болельщик, которого ударил Неймар, подал на футболиста в суд

олельщик французского клуба "Ренн" подал в суд на нападающего "ПСЖ" Неймара за удар по лицу, который спортсмен нанес ему в апреле.

Как сообщает L'Equipe, инцидент произошел после финала Кубка Франции, прошедшего 27 апреля на стадионе "Сен-Дени". Тогда "ПСЖ" и "Ренн" сыграли вничью - 2:2, а в серии пенальти "Ренн" взял верх.

Когда Неймар поднимался на награждение серебряными медалями, болельщик что-то сказал бразильцу, за что тот толкнул его и нанес удар по лицу. За этот поступок футболист получил трехматчевую дисквалификацию.

Болельщик встретился с представителями Неймара, рассчитывая не доводить дело до суда, однако стороны не нашли компромисс. В итоге фанат отправился в суд.