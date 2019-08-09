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Рубрика: В мире

Дональд Трамп начал атаку на Голливуд

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп вслед за "фейковыми" СМИ, интернетом и видеоиграми, обозначил новый объект для словесных нападений. В пятницу он заявил о том, что американская киноиндустрия оказывает "ужасную медвежью услугу", выпуская расистские фильмы, не приведя никаких конкретных примеров, сообщает The Guardian.

Выступая перед прессой на лужайке Белого дома, президент перешел от критики крупных технологических компаний к критике Голливуда, которые, к слову, имеют тесные связи. Большинством голливудских кинокомпаний владеют технологические компании и транснациональные корпорации, которые имеют тесные связи с демократами. Sony Pictures принадлежит японской суперкорпорации, Universal - кабельному оператору Comcast, а Warner Bros. - компании AT&T.

Фото: Evan Vucci/ AP
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"Голливуд […] действительно ужасен, - отметил Трамп. - Вы говорите о расизме, а Голливуд - расист. То, что они делают с фильмами, которые они выпускают, на самом деле очень опасно для нашей страны. То, что делает Голливуд, оказывает огромную медвежью услугу нашей стране".

По его словам, в киноиндустрии США "относятся к консерваторам, республиканцам, совершенно иначе, чем к другим", в частности, к демократам, либералам, сексменьшинствам, для которых глава Белого дома является непримиримым противником.

Трамп дал понять, что в ближайшее время все руководители крупнейших кинокомпаний придут в Белый дом, чтобы обсудить с ним свои проблемы. Напомним, что после кровавой бойни в Эль-Пасо в прошлые выходные Трамп начал атаку на индустрию видеоигр. Он обвинил "ужасные видеоигры" в создании "культуры насилия".

Между тем у главы Белого дома есть опыт съемок в голливудских фильмах. Он снялся в роли камео (самого себя) в фильме "Один дома", а также в трех эротических фильмах "Плейбоя". Кроме того, он в течение 14 сезонов вел шоу "Кандидат" на телеканале NBC. Он играл в последнем фильме Гайдая "На Дерибассовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди" - и также самого себя. Финальные сцены в казино снимались в развлекательном комплексе "Тадж-Махал", принадлежащем Tramp Organization. В общей сложности он участвовал в 13 фильмах.

Фото: iStock
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Установленная в честь него звезда на Аллее славы в Голливуде неоднократно подвергалась осквернению. Кроме того, против Трампа выступило множество знаменитых голливудских актеров и режиссеров, а самым его непримиримым критиком является Роберт де Ниро, который в нецензурной форме оскорбил главу Белого дома на одной из церемоний вручения кинопремий.

Наконец, актеры Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Дон Чидл во время предвыборной кампании 2016 года снялись в серии видеороликов, призывая голосовать против Трампа и называя миллиардера "расистом, сексистом и милитаристом". Против Трампа в поддержку Хиллари Клинтон также выступали Леонардо ди Каприо, Мэрил Стрип, Стивен Спилберг, Сара Джессика Паркер и другие голливудские знаменитости.

В мире США Культура Кино и ТВ Мировое кино Дональд Трамп
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