"Калашников" создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час.

Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".

"Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Прост в использовании и требует минимального техобслуживания", - информирует пресс-служба концерна "Калашников".

Сообщается также, что мощность машины - до 50 кВт. Зарядки хватает на 150 километров. Электромобиль весит 650 килограммов. Его длина 3,4 метров, ширина - 1,5, а высота - 1,7 метра.

Отметим, что внешне UV-4 напоминает электромобиль "ОВУМ", который был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Он имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования заказчика. Машина также оснащена регулируемой подвеской и тормозной системой, и улучшенной трансмиссией.

Кстати

В Москве Центр организации дорожного движения самые популярные автомобили, которые чаще всего берут в аренду пользователи каршеринга. Первое место занял Volkswagen Polo. Следом идут Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Замыкают "народный" рейтинг Skoda Rapid и Kia Rio.