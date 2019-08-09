Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов 15:00
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России 14:04
Видео: Hyundai ловко увернулся от падающего на него дерева 13:04
Блогеры сделали колесо из 21 тысячи спичек 12:06
09.08.2019 15:41
Рубрика: Легковые авто

"Калашников" создал электромобиль для каршеринга

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба концерна "Калашников" Фото: Пресс-служба концерна "Калашников"
Фото: Пресс-служба концерна "Калашников"

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час.

Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".

Фото: Пресс-служба Toyota
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России

"Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Прост в использовании и требует минимального техобслуживания", - информирует пресс-служба концерна "Калашников".

Сообщается также, что мощность машины - до 50 кВт. Зарядки хватает на 150 километров. Электромобиль весит 650 килограммов. Его длина 3,4 метров, ширина - 1,5, а высота - 1,7 метра.

Отметим, что внешне UV-4 напоминает электромобиль "ОВУМ", который был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Он имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования заказчика. Машина также оснащена регулируемой подвеской и тормозной системой, и улучшенной трансмиссией.

Кстати

В Москве Центр организации дорожного движения самые популярные автомобили, которые чаще всего берут в аренду пользователи каршеринга. Первое место занял Volkswagen Polo. Следом идут Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Замыкают "народный" рейтинг Skoda Rapid и Kia Rio.

Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов
Видео: Hyundai ловко увернулся от падающего на него дерева