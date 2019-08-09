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09.08.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов

Текст: Евгений Костин

Модульная архитектура MQB предоставила Volkswagen широкие возможности для создания автомобилей разных классов и в разных сегментах. Акцент в настоящее время делается на кроссоверы. В Европе уже продают T-Cross SUV, в России такой тоже может появиться, но на этом развитие линейки "кроссоверов" Volkswagen не заканчивает, и T-Cross обзаведётся модной нынче версией с купеобразной крышей.

Фото: www.autoforum.cz
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Об этом сообщает издание Motor.es. В настоящее время модели SUV у Volkswagen буквально дышат друг другу в бамперы. Например, разница в габаритах между T-Roc (в иерархии бренда стоит под Tiguan) и T-Cross составляет всего 124 мм. И именно в этот промежуток может быть втиснут T-Cross Coupe.

Пока, правда, неизвестно официальное название будущей новинки. Возможно, это будет вовсе не T-Cross Coupe: купеобразный силуэт, вероятно, будет подчёркнут другой оптикой и бамперами, поэтому теоретически новинка может позиционироваться не в качестве модификации, а как отдельная модель.

Volkswagen T-Cross Coupe будет базироваться на платформе MQB A0, на которой создан и "бюджетник" Polo. На наличие полного привода рассчитывать не стоит. В моторную гамму могут войти бензиновые и дизельные моторы мощностью от 115 до 150 л.с.

Фото: www.motor1.com
Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen для России

Предполагается, что новинка дебютирует до конца 2020 года, а цена на T-Cross Coupe превысит 20 000 евро. Купить T-Cross в настоящее время в Германии можно от 18 695 евро. Автомобиль предложен с двигателями 1.0 TSI мощностью 95 и 115 л.с. и 1.6 TDI с отдачей 95 л.с.

Появится ли T-Cross в России? Это вряд ли случится в этом году и вряд ли даже в следующем, потому что необходима локализация, без которой цена на кроссовер будет космической. Ранее "Российская газета" сообщала, что на базе нового поколения Polo у Volkswagen будет ещё один кроссовер - T-Sport.

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#Volkswagen