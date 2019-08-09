Леди Гаге предъявят многомиллионный иск за три "украденные" ноты

Американской певице и актрисе Леди Гаге грозит обильный судебный иск от автора песен Стива Ронсена, утверждающего, что для мегахита Гаги Shallow, прозвучавшего в музыкальной мелодраме "Звезда родилась", были точечно применены краденые-де у него идеи.

А именно, передает Page Six, - (внимание!) мелодический рисунок из трех нот, использованный Ронсеном в его песне 2012 года Almost.

При этом юрист истца отметил в комментарии, что изначально они планировали решить назревавшую проблему мирными путями, без сутяжничества. Предоставив, в частности, стороне Гаги заключение экспертизы профессора-музыковеда. Из которой следует, что схожесть композиций действительно прослеживается. Но сторона Гаги никак не прореагировала.

Позже отметив, что Ронсен просто решил таким образом пропиариться и "срубить бабла" на имени знаменитости. Что "неправильно, да и просто позорно". Юристом Гаги обращено внимание, что данный звуковой рисунок ну никак не уникален и прослеживается, например, в треке 1978 года Dust In The Wind группы Kansas. Да и не только в нем. И если г-н Ронсон продолжит настаивать, они его просто разгромят.

Напомним: Shallow стяжала "Оскар" как "Лучшая оригинальная песня", две "Грэмми", "Золотой Глобус" и премию "Выбор критиков".

Ранее сообщалось, что в аналогичном заимствовании топового продюсера Фадеева заподозрил андеграундный менестрель Пашкет, но позже передумал.

Перед этим свою версию Swallow - под укулеле - представила дочь Алсу.