Мадуро обвинил власти США в "экономическом терроризме"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "экономическим терроризмом" недавнее решение США о полной экономической блокаде Боливарианской Республики.

"Мы заявляем перед всем международным сообществом об очередной эскалации финансового, экономического и торгового терроризма со стороны североамериканского империализма против Венесуэлы", - написал глава Венесуэлы в Twitter, а также разместил брошюру, в которой, помимо прочего, раскрываются ответные действия Каракаса.

В частности, венесуэльские власти заявят в ООН "об агрессии со стороны Вашингтона".

Ранее администрация Дональда Трампа ввела полный запрет на любые операции с активами, принадлежащими Боливарианскому правительству Венесуэлы. Фактически, новые санкции означают полное экономическое эмбарго в отношении Каракаса.

