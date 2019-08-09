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09.08.2019 15:36
Рубрика: Общество

Найден мир Девонского периода возрастом 419 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские ученые при обследовании территории в окрестностях города Синьхана в провинции Аньхой обнаружили окаменелые останки леса Девонского периода, возраст которого составляет от 359 миллионов до 419 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology, а коротко о нем рассказывает EurekAlert. Сообщается, что найден древнейший ископаемый лес в Азии. Идентифицировать его удалось по окаменелым останкам тиктаалика - вымершей лопастеперой рыбы, которая часто выбиралась на сушу.

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Девонский лес оказался самым крупным из известных науке. Его площадь оценивается в 250 тысяч квадратных метров. Он состоит из окаменелых ликопсидных деревьев.

Они напоминали пальмы с их стволами без ветвей и густыми лиственными кронами. Эти деревья произрастали в прибрежной полосе, которая часто подвергалась подтоплению.

Их высота обычно не превышала 3,2 метра, но самые высокие достигали 7,7 метра. Гигантские деревья пришли им на смену в каменноугольном периоде, который наступил вслед за Девонским.

"Большая плотность, а также небольшой размер деревьев, вероятно, делали лес Синьхана очень похожим на поле сахарного тростника, - говорит соавтор работы Деминг Ван, профессор Школы наук о Земле и космосе Пекинского университета. - В то же время, растения в лесу были распределены по участкам. Возможно также, что он был похож на мангровые заросли, которые и сегодня часто встречаются вдоль побережья и играют важную экологическую роль".

Добавим, что окаменелые деревья хорошо видны на стенках глиняных карьеров Цзяньчуань и Юнчуань. Некоторые из них представляют собой сосновидные структуры с мегаспорами. Для оценки высоты деревьев ученые использовали диаметры их стволов.

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