Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые иски о возмещении имущественного вреда, понесенного транспортным предприятием и городским хозяйством в результате протестных акций 27 июля. Сумма первых исковых требований составляет более 12,5 млн рублей.

"Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн рублей", - цитирует пресс-службу "Мосгортранса" агенство городских новостей "Москва".

Иски поданы к участникам протестных акций 27 июля, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье 212 Уголовного кодекса. Исковые требования направлены в Следственный комитет РФ, поскольку это ведомство ведёт возбужденные дела, отметили в "Мосгортрансе".



