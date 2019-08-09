Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10

Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на медиков.

Таким образом, к этому часу помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы. Известно о состоянии некоторых их них. Так, военнослужащего, который пострадал при повторных взрывах, переводят в военный госпиталь в Красноярске. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Транспортировку будут осуществлять на реанимобиле.

Также сообщалось о том, что был тяжело ранен сотрудник полиции. По данным РИА Новости, взорвалась машина, в которой ехали военные и полицейские: один страж порядка - в тяжелом состоянии, его коллега, а также военный и вохровец - в состоянии средней тяжести. Находившаяся в автомобиле женщина от госпитализации отказалась.

Напомним, ранее в Центральном военном округе, к которому относится арсенал, причиной нового ЧП назвали попадание молнии. Пятого августа на складах с боеприпасами случился сильный пожар, снаряды сдетонировали - все это в совокупности нарушило молниезащиту здания.

"С учетом действующего режима чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования, в связи с ухудшением гидрометеоусловий осуществляется вывоз жителей деревни Каменка в пункт временного размещения в поселке Малиновка", - передает администрация Ачинского района.