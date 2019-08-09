Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 9

В результате новых взрывов на складе пороховых зарядов в воинской части под Ачинском, по последним данным, пострадали девять человек.

Как сообщает ТАСС, их доставили в Ачинскую межрайонную центральную больницу. При этом четыре человека были госпитализированы, а еще пятеро будут лечиться амбулаторно.

В ЦВО причиной нового ЧП назвали попадание молнии: произошедшие 5 августа пожар и детонация снарядов нарушили молниезащиту склада.

Жителей расположенной рядом с воинской частью деревни Каменка эвакуируют, для них в поселке Малиновка развернули пункт временного размещения.

Движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово приостановлено, воздушное пространство над военным складом снова временно закрыли.