Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 8

Число пострадавших при новых взрывах на военном хранилище пороховых зарядов под Ачинском увеличилось до восьми человек.

Как сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной центральной больнице, это пятеро гражданских, двое полицейских и один военный. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В пресс-службе губернатора Красноярского края пояснили, что новые взрывы произошли во время работ по ликвидации последствий ЧП в воинской части в деревне Каменка, где 5 августа произошел пожар и детонация снарядов.Тогда за помощью к медикам обратились 13 человек, один погиб.

Жителей Каменки снова эвакуируют, за ними из Ачинска отправили 11 автобусов.