Названа причина новых взрывов под Ачинском

Новые взрывы на хранилище пороховых зарядов в воинской части под Ачинском произошли из-за попадания молнии.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО, на складе после пожара и последующей детонации снарядов, произошедших 5 августа, была нарушена молниезащита и вышли из строя молниеотводы.

В результате сегодня во время грозы после попадания молнии один из боеприпасов воспламенился и взорвался.

По данным медиков, пострадали не меньше восьми человек, в том числе один военный. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Жителей деревни Каменка, где находится воинская часть, снова эвакуируют: в регионе продолжают ухудшаться метеоусловия.

Кроме того, приостановлено движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово.