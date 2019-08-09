Полиция задержала подозреваемого в кражах из эвакуированной Каменки

В Красноярском крае сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в кражах из квартир эвакуированного поселка Каменка.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, 19-летнего парня, задержали после обращения в полицию местной жительницы: та сообщила, что кто-то забрался в дом, разбив окно, и украл у нее 42 тысяч рублей. Оперативники по горячим следам установили и задержали подозреваемого.

В ходе разбирательств полицейские установили причастность задержанного к еще нескольким квартирным кражам: были похищены ювелирные изделия и различная техника, в том числе сотовый телефон и ноутбук. Люди обнаружили пропажу, вернувшись домой после эвакуации, связанной со взрывами на военных складах в Ачинском районе Красноярского края. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Напомним, поселок Каменка и ряд других населенных пунктов района были эвакуированы в связи с серией взрывов на расположенных недалеко военных складах. Взрывы спровоцировал возникший на складах пожар.