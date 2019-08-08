Восемь домов пострадали от взрывов на арсенале под Ачинском

В Красноярском крае специально созданная межведомственная комиссия выявила восемь жилых домов в поселке Каменка, которые пострадали из-за взрывов на военном арсенале. Об этом со ссылкой на главу МЧС по Красноярскому краю Игоря Лисина сообщает РИА Новости.

Напомним, взрывы на военном арсенале под Ачинском прогремели в понедельник, 6 августа. Было эвакуировано порядка 16 тысяч местных жителей.

"Самое главное сейчас - это вернуть домам жителей Каменки первоначальное состояние, восстановить утраченное жилье, которое было уничтожено пожаром, - сообщил Игорь Лисин. - Речь идет о восьми домах в частном секторе. Ну и восстановить жилой фонд. Этим будет заниматься и Министерство обороны, и правительство края".

По его словам, все восстановительные работы должны быть завершены к 1 сентября. Что касается поврежденных домов, то шесть из них находятся в поселке Каменка, а два - в садоводстве "Чистый ручей". В ГУ МЧС по Красноярскому краю также сообщили, что ранее межведомственная группа провела осмотр населенных пунктов, которые расположены ближе всего к арсеналу.

"Социальные объекты и жилые дома не получили повреждений, - отметили в ведомстве. - Инфраструктура, социальные объекты и жилые дома в городах Ачинск и Назарово, в населенных пунктах Заворки, Ключи и Малый Улуй не пострадали".

Специально созданная комиссия Минобороны и краевых властей проведет оценку ущерба. Для удобства граждан ее работа организована на базе районного военкомата. Кроме того, продолжает работу телефон "горячей лини" ГУ МЧС. На него поступило уже около 700 звонков, все они носили "уточняющий характер". Как сообщает ОТР, жители, которые лишились имущества из-за взрывов, получат по 10 тысяч рублей на первоначальные нужды. Дальнейшие выплаты будут зависеть от суммы причиненного ущерба.

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемых взрывов боеприпасов.

Видео: Общественное Телевидение России