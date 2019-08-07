Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе

Пострадавшие в результате взрывов на военном складе боеприпасов дома в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края будут отремонтированы за две недели. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Поручение отремонтировать пострадавшие от взрывов дома дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сообщается, что ремонт должен завершиться через две недели. Восстановительные работы уже начались.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, специальная комиссия ведомства при участии и краевых властей оценит ущерб, нанесенный жилым домам в селе Каменка. Как пояснили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, на территории военного городка уже начались осмотры всех жилых домов, включая многоквартирные.

"На предмет повреждений осматриваются и ограждающие конструкции домов, - сообщает ведомство. - Стены домов в порядке, выявили несколько повреждений кровельного полотна, выбиты стекла в окнах. По окончанию сегодняшнего дня будет произведен свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления".

Ранее межведомственная группа осмотрела близлежащие населенные пункты. Повреждений соцобъектов и домов в них выявлены не были. В поселке Каменка, находящемся в непосредственной близости от склада, получили повреждения несколько деревянных домов.

Напомним, пожар на военном складе произошел в Ачинске в минувший понедельник. Огонь вызвал серию неконтролируемых взрывов боеприпасов. Из окрестностей эвакуировали около 16 тысяч местных жителей. На территории Ачинского района был введен режим ЧС. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас военная авиация продолжает проливку территории военного объекта. Саперы обследуют ближайшие населенные пункты.