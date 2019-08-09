Анна Кузнецова навестила прооперированную девочку из Ингушетии

Анна Кузнецова навестила в больнице семилетнюю девочку из Ингушетии, которой пришлось ампутировать часть руки из-за травм, нанесенных тетей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребёнка.

Пациентка уже больше месяца проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В минувшую среду ей была сделана операция по удалению омертвевшей части правой руки. Как рассказала детский омбудсмен, сейчас девочка чувствует себя хорошо.

- Это небо и земля, какой я ее впервые увидела в реанимации, и какая она сейчас, - написала Анна Кузнецова.

По ее словам, Аиша веселая и активная, и гостья долго играла с ребенком в палате. Причем, девочке больше нравится играть с машинками, чем с куклами. Между детским омбудсменом и президентом НИИ Леонидом Рошалем также состоялся разговор о дальнейшем лечении ребенка.

- Прикладываются все силы, чтобы у девочки все было хорошо…Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии оформила на себя временную опеку, - продолжает Кузнецова.

Решается вопрос, кто в дальнейшем будет заботиться об Аише, но окончательное решение будет принято только после окончания следственных действий.