СК предупредил об ответственности за провокации на митинге в Москве

Следственный комитет РФ предостерег желающих принять участие в согласованном митинге 10 августа на проспекте Сахарова в Москве от "мирных прогулок" за рамками этой акции.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы", - говорится в заявлении ведомства.

Следственный комитет напоминает, что "при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем".