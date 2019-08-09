ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт

Заявка на намеченный на 10 августа митинг на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение музыкального концерта. Об этом заявил замруководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Отказ допустить музыкантов на сцену он объяснил законом №54 "О собраниях и митингах" и распоряжением мэра Москвы №1054 от 5 октября 2000 года.

- В законе "О собраниях и митингах" говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования, - рассказал глава департамента региональной безопасности. Что касается распоряжения мэра, то это "временное положение о порядке организации и проведения" концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В нем "прописаны иные сроки согласования мероприятия" - от 30 до 45 суток до даты его проведения.

Напомним, митинг на проспекте академика Сахарова согласован мэрией Москвы еще на прошлой неделе. Согласно заявке, его планируется провести в субботу 10 августа с 14:00 до 16:30.

В то же время 27 июля в столице состоялся несогласованный властями Москвы митинг. Организаторы созвали его в знак несогласия с тем, что ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации. Как прокомментировали это в Мосгоризбиркоме, а позднее подтвердила и проверка ЦИК, причиной этого стали обнаруженные в их подписных листах подписи уже умерших людей.

Власти столицы предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но вместо этого она вывела своих сторонников на улицу. В итоге правоохранительные органы завели несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы. 3 августа прошла еще одна несогласованная акция, но на нее пришло уже не более 1,5 тысячи участников или вдвое меньше, чем 27 июля.