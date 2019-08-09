Новости

Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина 15:44
"Калашников" создал электромобиль для каршеринга 15:41
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт 15:39
Найден мир Девонского периода возрастом 419 миллионов лет 15:36
Началась реставрация атлантов на фасаде театра им. Ермоловой в Москве 15:35
Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом 15:30
Мэра Туапсе задержали за превышение полномочий и подлог 15:23
В Нижегородской области открыли мемориальную доску выдающемуся главврачу 15:18
В Ингушетии благоустраивают территорию в приграничных селах 15:15
СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся 15:12
В Псковской области запустили систему кинорибейтов 15:02
Сибирские ученые открыли новый вид арктических моллюсков 15:02
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2" 15:00
Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов 15:00
Турецкие водолазы нашли фрагменты пропавшего азербайджанского МиГ-29 14:56
В Краснодаре вынужденно приземлился летевший в Грецию самолет 14:51
ФСИН проведет турнир по мастерству вождения автозаков в Москве 14:50
В ЕАЭС подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле 14:50
В регионах ЦФО шквалистый ветер повалил сотни деревьев и оборвал ЛЭП 14:42
На вокзале Петербурга безработный избил пенсионерку за замечание 14:41
Под Калининградом мошенник выманил у женщины 200 тысяч рублей 14:35
Медведев встретился в Киргизии с белорусским коллегой Румасом 14:20
Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков" 14:12
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России 14:04
Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 15:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт

Текст: Анна Полтавцева

Заявка на намеченный на 10 августа митинг на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение музыкального концерта. Об этом заявил замруководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения митингов

Отказ допустить музыкантов на сцену он объяснил законом №54 "О собраниях и митингах" и распоряжением мэра Москвы №1054 от 5 октября 2000 года.

- В законе "О собраниях и митингах" говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования, - рассказал глава департамента региональной безопасности. Что касается распоряжения мэра, то это "временное положение о порядке организации и проведения" концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В нем "прописаны иные сроки согласования мероприятия" - от 30 до 45 суток до даты его проведения.

Напомним, митинг на проспекте академика Сахарова согласован мэрией Москвы еще на прошлой неделе. Согласно заявке, его планируется провести в субботу 10 августа с 14:00 до 16:30.

В то же время 27 июля в столице состоялся несогласованный властями Москвы митинг. Организаторы созвали его в знак несогласия с тем, что ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации. Как прокомментировали это в Мосгоризбиркоме, а позднее подтвердила и проверка ЦИК, причиной этого стали обнаруженные в их подписных листах подписи уже умерших людей.

Власти столицы предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но вместо этого она вывела своих сторонников на улицу. В итоге правоохранительные органы завели несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы. 3 августа прошла еще одна несогласованная акция, но на нее пришло уже не более 1,5 тысячи участников или вдвое меньше, чем 27 июля.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Безопасность Правоохранительная система Госфонды и контрольные органы ЦИК Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"
Советник-посланник посольства США вызван в МИД России
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone