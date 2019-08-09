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09.08.2019 14:04
Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

Японский автомобиль Toyota Land Cruiser 200 возглавил рейтинг самых популярных в России новых внедорожников средней стоимостью свыше пяти миллионов рублей. С начала года реализовано 3634 экземпляра со средней стоимостью 5,4 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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На втором месте, как сообщают эксперты агентства "Автостат", оказался BMW Х5. С января по июль в стране продано 2821 машина данной марки - при средней цене 5,1 миллионов рублей. Третью строчку рейтинга занял премиальный внедорожник Lexus LX с объемом продаж 1978 штук и средней стоимостью 7,1 миллионов рублей.

Места с четвертого по седьмое заняли Porsche Cayenne - 1916 автомобилей (5,3 миллиона рублей), Mercedes-Benz GLS - 1901 автомобиля (5,7 миллионов рублей), BMW X6 - 1803 автомобилей (5,8 миллиона рублей) и Audi Q7 - 1670 автомобилей (5 миллионов рублей).

В топ-10 также вошли внедорожник Land Rover Range Rover - 1589 автомобилей (9,1 миллиона рублей), а также Audi Q8 - 1403 автомобиля (5,5 миллионов рублей) и BMW X7 - 1386 автомобилей (6,7 миллионов рублей).

Отметим, в июле на авторынке в России зафиксировано падение количества продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Показатели снизились на 2,4 процента (3 484 единицы по сравнению с 2018 годом). За прошлый месяц в России продано 139 968 автомобилей.

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#Toyota #BMW #Mercedes-Benz #Audi