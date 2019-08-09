В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева

Сотрудники милиции Киргизии задержали около 40 митингующих сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости на пресс-службу МВД Киргизии.

"Были задержаны около 40 правонарушителей. В настоящее время ведется работа по выявлению зачинщиков беспорядков", - отметили правоохранители.

Всего в событиях в столице Киргизии минувшей ночью, по данным МВД, участвовали около полутора тысяч человек.

"Случаев мародерства не зафиксировано", - уточнили в МВД. При этом в ведомстве отметили, что протестующие били витрины в магазинах, жгли мусорные баки, ломали камеры видеофиксации нарушений.

Напомним, что Атамбаев сдался правоохранителям накануне после штурма его резиденции Кой-Таш, сейчас он находится по арестом в СИЗО. Попытку задержать экс-президента правоохранители предприняли еще 7 августа. Однако тогда сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не позволили этого сделать.