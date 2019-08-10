Политолог: Организаторы митинга на проспекте Сахарова сами размыли протест

Гонясь за численностью, организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова только размыли протест, ради которого он был созван. Так подвел итог сегодняшней акции политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

- И получилось, что, если каждый из рэперов может собрать аудиторию в 100 тысяч человек, то тут все вместе они привлекли меньше 30 тысяч. В общем, и культурное мероприятие оказалось для москвичей не таким привлекательным, как обычно. Ну, а в конце митинга экстремисты и вовсе превратили его в несанкционированное мероприятие. Все это не вызывает сочувствия, - констатировал Олег Матвейчев.