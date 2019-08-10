Число пострадавших от взрыва под Ачинском выросло до 11 человек

В результате взрыва на военном складе рядом с Ачинском в Красноярском крае число пострадавших выросло до 11 человек, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что у всех пострадавших травма произошла из-за ударной волны. Четыре человека попали в больницу.

Пожар случился после удара молнии в стеллаж, где находились боеприпасы.

Напомним, что это уже второе происшествие. Ранее, 5 августа, в том же районе на другом складе прогремел мощный взрыв. В результате погиб один человек и 13 пострадали.