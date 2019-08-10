"Росатом" объяснил радиационный скачок в Северодвинске

Ударной волной повредило какой-то радиационно-опасный объект на самом полигоне? Капризные датчики АСКРО на городских улицах, проходных "Севмаша", "Звездочки" и БелВМБ зашкалило с перепугу? Или того хуже - ЧП случилось при испытательном пуске ракеты "Буревестник" с ядерной двигательной установкой?? Из-за долгого молчания властей и неуклюжей реакции надзорных органов (МЧС, Севгидромет, Роспотребнадзор) вторую версию стали на все лады обгладывать в электронных СМИ и социальных сетях…

Минимальная ясность появилась только сегодня, 10 августа - после того, как Департамент коммуникаций ГК "Росатом" распространил официальное заявление, из которого следует что "в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

В "Росатоме" выразили соболезнования родным и близким погибших и заверили, что их семьям будет оказана помощь и поддержка.

Напомним, что ранее, со ссылкой на информацию Минобороны, сообщалось о двух погибших и шести пострадавших. И тогда же пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что 8 августа в период с 11:50 до 12:20 по московскому времени было "обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов". При этом уточнялось, что датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) находятся примерно в 40 километрах от села Ненокса, рядом с которым на военном полигоне произошел инцидент.

С учетом краткого и, увы, скорбного признания, которое сделал "Росатом", находится объяснение подскочившему вокруг Неноксы радиационному фону и его быстрому снижению - как уверяют, до естественного природного фона. Разрушенный изотопный источник, который был с определенными целями установлен на ракете, проходившей испытания, - это не ядерный реактор и не ядерный заряд. От них он принципиально отличается тем, что использует энергию естественного распада радиоактивных изотопов, а не цепную ядерную реакцию, вызванную человеком.

Изотопный источник (ИИ) или радиоизотопный генератор (РИТЭГ) - это устройства, которые сконструированы таким образом, чтобы использовать энергию радиоактивного распада для нагрева теплоносителя или прямого преобразования её в электроэнергию. Инциденты с подобными устройствами случались и в прошлом - в СССР, США, Японии и некоторых других странах. Чаще всего как автономные источники энергии они использовались (и сейчас используются) в разного рода космических аппаратах, в энергообеспечении труднодоступных маяков, постов и станций наблюдения на удаленных островах, в высокогорье и т.п.

Тем временем

Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, комиссией по ЧС в связи с происшествием на полигоне рядом с Неноксой, "запрошена информация от всех контролирующих организаций. Для объективной оценки привлечен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены Алексей Громов. По его словам, "отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено".

В населенных пунктах Мурманской области, расположенных на побережье Белого, не было зафиксировано всплесков радиационного фона - об этом со ссылкой на мурманский Гидрометцентр сообщает "Интерфакс". В среду, 7 августа, на постах радиационного контроля в селах Умба, Кашкаранцы, Пялица и городе Кандалакша показатели составляли 0,12, 0,1, 01 и 0,11 микрозивертов в час соответственно. А в четверг, когда в Неноксе произошел взрыв, показатели составляли 0,11, 0,13, 0,09 и 0,13 мкЗв/ч соответственно. Два дня спустя - 0,13, 0,12, 0,08 и 0,08 мкЗв/ч. По утверждению специалистов Гидрометцентра, такие изменения радиационного фона находятся в пределах естественных природных колебаний.