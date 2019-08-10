В Астрахани маршрутное такси столкнулось с автомобилем представительского класса Aurus Senat. В результате аварии лимузин получил незначительные повреждения - оказалось повреждено одно из боковых зеркал.

Очевидцами первого ДТП в истории Aurus стали участники городской соцсети "Аварии Астрахань". Они сфотографировали и записали на видео микроавтобус и лимузин. Кадры получились достаточно редкие, так как водитель Aurus, через несколько минут после аварии, накрыл лимузин тентом из ткани.

В пресс-службе регионального МВД агентству РИА Новости сообщили, что сообщений о ДТП с автомобилем Aurus в дорожную полицию не поступало. Ведь в случае незначительной аварии участниками ДТП может быть составлен европротокол без обращения в ГАИ.

Отметим, что 21 августа прошлого года на улицах Астрахани были замечены несколько автомобилей проекта "Кортеж" - белый минивэн Aurus Arsenal и черный седан Aurus Senat. Предполагается, что лимузины прибыли в регион для проведения тестовых испытаний.

Кстати

Ранее в интервью "РГ" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что лично протестировал автомобили Aurus. Как водитель он отметил высокий уровень безопасности в салоне, разгонные и динамические характеристики. Как пассажир - общий комфорт и высокое качество материалов в оформлении интерьера.