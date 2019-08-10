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Рубрика: В мире

СМИ: КНДР произвела запуск двух ракет

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Северная Корея продолжает ракетные запуски. Очередной пуск двух ракет неустановленного типа был произведен из города Хамхын на северо-востоке КНДР.

Фото: Missile Defense Advocacy Alliance / youtube.com
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Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap. Подчеркивается, что министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации. Других подробностей пока нет, пишет ТАСС.

Ранее пуски северокорейских ракет состоялись шестого августа под личным руководством лидера страны. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. Ким Чен Ын подчеркнул, что эти пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.

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