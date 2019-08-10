СМИ: КНДР произвела запуск двух ракет

Северная Корея продолжает ракетные запуски. Очередной пуск двух ракет неустановленного типа был произведен из города Хамхын на северо-востоке КНДР.

Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap. Подчеркивается, что министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации. Других подробностей пока нет, пишет ТАСС.

Ранее пуски северокорейских ракет состоялись шестого августа под личным руководством лидера страны. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. Ким Чен Ын подчеркнул, что эти пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.