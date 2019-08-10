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Рубрика: В мире

СМИ: США могут передислоцировать своих военных из Германии в Польшу

Фото: AP Photo/Shakh Aivazov Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
Фото: AP Photo/Shakh Aivazov

Соединенные Штаты могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП.

Такую информацию распространил телеканал ARD, ссылаясь на посла США в Германии Ричарда Гренелла. По его словам, "оскорбительно" ожидать, что американские налогоплательщики и дальше будут платить за тысячи военных США в Германии, "тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели", - цитирует посла РИА Новости. Гренелл подчеркнул, что настал тот момент, когда американцы и президент США должны отреагировать.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что "приветствовала бы, если американские войска из Германии пришли в Польшу".

Отметим, что сегодня больше всего американских военных в Европе находится в Германии - в общей сложности 35 тысяч. Президент США Дональд Трамп не раз критиковал немецкие власти, которые, по его мнению, недостаточно тратят на армию. При этом глава Белого дома ссылался на договоренности, достигнутые в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. Тогда страны альянса обязались в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Пока же расходы Германии на оборону составляют один процент от ВВП.

В феврале этого года немецкое правительство пообещало НАТО к 2024 году увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны. В 2019 году расходы Германии на оборону составят 43,2 миллиарда евро (в 2018 - 38,5 миллиарда евро). С учетом развития ВВП страны, к 2024 году эти расходы превысят 60 миллиардов евро.

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