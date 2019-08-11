Соседи по турнирной таблице сыграют в пятом туре нашего чемпионата. "Ахмат" (10-е место) примет "Спартак" (11-я позиция). У команд интересная статистика личных встреч в последние годы - уже пару лет хозяева обязательно проигрывают. В прошлом сезоне, например, "Спартак" проиграл дома 1:2, но победил в Грозном 3:1.

К этой игре "красно-белые" подходят на фоне успеха в Лиге Европы. Посреди недели "Спартак" езди в Швейцарию на матч к "Туну". Постепенно вливается в коллектив Шюррле, отдавший две голевых передачи. Неплохо проявил себя отметившийся дублем Бакаев. Впечатление от швейцарского матча - не все так хорошо, но и не все так плохо.

Основной проблемой для "Спартака", как ни странно, тоже станут последствия игры с "Туном". Морально москвичи будут на подъеме, а физика скорее всего несколько просядет. Да и "Ахмат" прекрасно знает, как играть против "красно-белых". Тем более, что по сравнению с прошлыми годами состав "Спартака" изменился не в сильную сторону.

Ну и наконец, главная интрига матча - против бывшего клуба сыграет Денис Глушаков. Конечно, не в Тушино, но интересно будет понаблюдать за реакцией фанатов москвичей и на выезде. Совершенно точно игра получится эмоциональной.

Начнется это все в 21:30 мск. Не самое удобное время для воскресенья, но деваться некуда. Наша онлайн-трансляция точно никуда не денется, до встречи!