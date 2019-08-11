Дизайнер показал новое поколение легендарной "Буханки"

В Сети показали дизайн-проект необычного гибрида УАЗа "Буханка" и Hummer. Свою работу разместил на сайте cardesign.ru независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Россиянин решил скрестить "ульяновского" "проходимца" с не менее легендарным американским "Хаммером". Именно так могло бы выглядеть новое поколение легендарной "Буханки" в параллельной вселенной. Стилистически в разработке угадывается облик УАЗа, при этом без проблем читается и облик Hummer Н2. Обе модели объединяет "квадратный" силуэт, крупная решетка радиатора и круглые фары.

Концепт "Буханки Next" получил имя - "H-UAZ". По задумке, внедорожник имеет рамную конструкцию, на которую надстроен кузов с оригинально изогнутыми модульными панелями, что является практичным решением - позволяя защитить со всех сторон наиболее уязвимые стекла.

Брутальный автомобиль может быть построен в модификации пикапа и фургона с надстройкой кузова. В пассажирском исполнении в салон могут поместиться до восьми человек, причем задние сиденья (трёхместные "лавки") стоят по бокам и повёрнуты друг к другу, как у российской машины. Передние двери открываются против хода движения (облегчает доступ в кабину), боковые двери двухстворчатые, без центральной стойки.

Предполагается, что H-UAZ обладает трёхметровой колёсной базой и дорожным просветом в 600 мм, оснащается полным приводом, торсионной подвеской, системой централизованной подкачки шин, встроенным навигатором.

Разработка отличается высокой проработкой деталей, устойчивым силуэтом, надёжной с виду конструкцией, вместительностью и интересным дизайнерским решением задних фонарей.

Ранее "РГ" сообщала о созданном ремейке легендарного УАЗ-469. УАЗ "Хантер" нового поколения назвали "Bor", он схож с внедорожником Toyota FJ Cruiser. Внедорожник получил рамное шасси с независимой передней подвеской с разрезной осью и с зависимой задней с неразрезным мостом.

Напомним, УАЗ-450 появился на свет в 1958 году, в знакомом нам виде производится с 1965 года, а с 2016-го выпускается модернизированная версия модели. В 2018 году Ульяновский автозавод получил ОТТС на преемника "Буханки" - модель на базе шасси коммерческого грузовичка УАЗ "Профи".