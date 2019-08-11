МАЗ возродил спортивную легенду

Белорусы восстановили легендарный спортивный грузовик МАЗ-531639 команды "МАЗ-Яровит". Возрожденный экземпляр продемонстрировали на выставке, посвященной 75-летию Минского автомобильного завода.

Минская модель с индексом -531639 стала первым спортивным грузовиком повышенной проходимости с колесной формулой 4x4. Автомобиль был разработан в 1999 году специально для участия в соревнованиях по трак-триалу. Несмотря на каркасы безопасности, снаряженная масса автомобиля снижена до 7 тонн, вкупе с двигателем Deutz мощностью 408 л.с. болид способен разгоняться до 100 км/ч.

В 2000-2001 годах на двухосном "полноприводнике" команда "МАЗ-Яровит" побеждала в чемпионатах Содружества и Европы. В последние годы грузовик пылился в одном из цехов Минского автогиганта. Вскоре о машине вспомнили специалисты команды "МАЗ-СПОРТавто": "МАЗу-531639" удалили ржавчину, кузов покрасили, поменяли электрику и пневматику. Также в процессе создания спортивного грузовика инженерам пришлось привести в рабочее состояние все узлы и агрегаты - раму, трансмиссию, подвеску, тормозную систему.

Специалистам МАЗа удалось придать грузовику оригинальную внешность благодаря сохраненным историческим снимкам.

"Мы бережно отнеслись к раритетному грузовику, сохранив и внешний вид, и конструкцию, и технические характеристики. Конечно, для ралли-рейдов он не подходит - уровень спортивной техники значительно повысился, но для показательных выступлений может использоваться. Для нас он дорог как легенда, которая стояла у истоков белорусского внедорожного автоспорта", - рассказали в пресс-службе МАЗа.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Минский автозавод начал выпуск конкурента "ГАЗели".