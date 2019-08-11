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11.08.2019 06:05
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в финал в Монреале и стал первой ракеткой России

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Победителем первого в истории российского полуфинала на теннисном турнире категории "Мастерс" в Монреале стал Даниил Медведев, в двух сетах одолевший Карена Хачанова.

Это был третий в истории матч между этими теннисистами. До этого Медведев и Хачанов обменялись победами.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Медведев на нынешнем турнире играет мощно и в первой партии он смог это доказать, уверенно расправившись с соотечественником - 6:1. Во втором сете Хачанов смог прибавить, и в итоге победитель определился на тай-бреке, где Медведев все же смог дожать противника.

В решающем матче турнира с призовым фондом 6,3 миллиона долларов Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, чей соперник по полуфиналу Гаэль Монфис снялся с соревнований из-за травмы.

В обновленном рейтинге ATP, который выйдет в понедельник, Медведев обойдет Хачанова и станет первой ракеткой России.

Спорт Теннис
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