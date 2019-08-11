Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков

Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском работники ядерного центра, базирующегося в Сарове Нижегородской области, будут представлены к наградам. Об этом сообщил директор исследовательского института Валентин Костюков.

В своем выступлении на телевидении Сарова Костюков назвал гибель сотрудников горькой утратой для всего ядерного центра и госкорпорации "Росатом", а самих испытателей - национальными героями, пишет ТАСС.

- Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях, - сказал директор РФЯЦ- ВНИИЭФ.

Он также назвал имена погибших. Среди них - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Напомним, трагедия на Центральном морском полигоне ВМФ недалеко от Архангельска произошла 8 августа. Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки загорелось топливо ракеты, что привело к детонации.

В результате ЧП погибли пять сотрудников ядерного центра Сарова, еще трое пострадали.

В самом Сарове в связи с трагической гибелью объявили двухдневный траур. Прощание с погибшими пройдет 12 августа в 10.00 в Центре культуры и досуга института.