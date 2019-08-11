Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском

В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

По словам источника, после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек.

"Двое из них - военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что при первых взрывах, произошедших 5 августа, пострадали 14 человек, один погиб.

Общее количество пострадавших в результате ЧП на полигоне составило 31 человек.