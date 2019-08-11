Новости

Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 17:35
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 16:42
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 16:28
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 16:20
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 16:10
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 15:48
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 15:45
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 15:37
В Мадриде запретили торговать на улице 15:31
В ДТП погибла известная украинская балерина 15:30
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 15:30
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 15:27
В реке Белой в Уфе обнаружили загрязняющие вещества 15:27
Видео: Медведев показал подаренного президентом Туркменистана щенка алабая 15:15
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube 15:10
Трагедия в Йемене: 40 погибших и сотни раненых в ходе боев за Аден 14:46
В Валенсии запретят курение на пляжах 14:39
Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве 14:11
В Геленджике более 400 пловцов приняли участие в "Морской миле" 13:48
В Уфе пьяный водитель покалечил инспектора и чуть не сбил детей 13:15
Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день? 13:07
В Астраханской области подросток попал в реанимацию после драки 13:05
Протест Киева из-за поездок в Крым назвали работой "на мусорную корзину" 13:00
В Москве на неделю закроют девять станций метро 12:57
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском

В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Число пострадавших от повторных взрывов под Ачинском продолжает расти

По словам источника, после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек.

"Двое из них - военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что при первых взрывах, произошедших 5 августа, пострадали 14 человек, один погиб.

Общее количество пострадавших в результате ЧП на полигоне составило 31 человек.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море