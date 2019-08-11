Новости

За сутки в России ликвидировали почти 50 лесных пожаров 04:34
После взрыва на заводе биотоплива в Бразилии начался пожар 04:17
Йеменские сепаратисты согласились на прекращение огня 03:41
В Якутии на руднике погиб электрослесарь 03:33
Пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии на юге Германии 02:59
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали 02:31
Северная Корея 10 августа испытала новый вид оружия 02:09
Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 22 человека 01:41
Путин пообщался с актерами "Грифона" 00:57
Видео: В Москве Tesla врезалась в другую машину и взорвалась 00:48
"Ахмат" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ 00:10
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ 00:05
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии 10.08.2019
Названы самые богатые семьи мира 10.08.2019
Украинский чиновник опубликовал письма с отзывами о жизни в Крыму 10.08.2019
Путин посмотрел спектакль "Грифон" 10.08.2019
Установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия запретят 10.08.2019
Политолог: Организаторы митинга на проспекте Сахарова сами размыли протест 10.08.2019
Роботы-БелАЗы запустят в эксплуатацию в Хакасии 10.08.2019
На стадионе клуба АЗ в Нидерландах обвалилась часть крыши 10.08.2019
УАЗ-469П: семиместный "рамник", который не пошел в серию 10.08.2019
В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже в Латвии 10.08.2019
За двое суток шторма в Москве повалены 150 деревьев 10.08.2019
В мечети в Норвегии в результате стрельбы погиб один человек 10.08.2019
Падение мотогонщика на скорости 340 км/ч попало на видео 10.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
11.08.2019 04:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За сутки в России ликвидировали почти 50 лесных пожаров

За сутки в России потушили 49 лесных пожаров, что на 8 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".
Великий сибирский пожар. Почему он повторился спустя век

По последним данным, на территории РФ выявлены 208 очагов возгорания на площади почти 257 тысяч гектаров. Самые крупные пожары - в Иркутской области (139 тысяч 742 гектара) и Красноярском крае (108 тысяч 335 гектаров). В четырех субъектах (Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии) объявлен режим ЧС.

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что на тушение лесных пожаров из резервного фонда будет выделено почти 6 миллиардов рублей. "Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС, министерства обороны и другая техника ", - подчеркнул Медведев.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Правительство Председатель Правительства Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область СФО Красноярский край ДФО Якутия ДФО Бурятия Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский чиновник опубликовал письма с отзывами о жизни в Крыму
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Видео: В Москве Tesla врезалась в другую машину и взорвалась
Названы самые богатые семьи мира