За сутки в России ликвидировали почти 50 лесных пожаров

За сутки в России потушили 49 лесных пожаров, что на 8 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

По последним данным, на территории РФ выявлены 208 очагов возгорания на площади почти 257 тысяч гектаров. Самые крупные пожары - в Иркутской области (139 тысяч 742 гектара) и Красноярском крае (108 тысяч 335 гектаров). В четырех субъектах (Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии) объявлен режим ЧС.

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что на тушение лесных пожаров из резервного фонда будет выделено почти 6 миллиардов рублей. "Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС, министерства обороны и другая техника ", - подчеркнул Медведев.