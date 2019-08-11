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11.08.2019 13:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Протест Киева из-за поездок в Крым назвали работой "на мусорную корзину"

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал очередные ноты протеста со стороны МИД Украины в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на полуостров.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Ноты протеста украинской стороны - это работа "на мусорную корзину". Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства, - отметил Бальбек в комментарии РИА Новости. И добавил, что такими бессмысленными протестами сотрудники украинского министерства просто отрабатывают свой хлеб.

- Это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым - Киев написал ноту. Все довольны: президент России - видами Крыма, МИД Украины - проделанной работой, - резюмировал Бальбек.

Напомним, Владимир Путин посетил в Севастополе юбилейное байк-шоу мотоклуба "Тень Вавилона".

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