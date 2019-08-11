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11.08.2019 18:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек

Текст: Юлия Суконкина (Республика Крым)

Международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Фото: Александра Скобелева
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Шоу у горы Гасфорта, организованное мотоклубом "Ночные волки", собрало более тысячи байкеров из разных городов России и зарубежных стран. Кульминацией грандиозного праздника стал концерт с участием артистов российской эстрады - группы "Пилот", "Слот", "Mordor", а также экс-вокалист группы "Ария" Валерия Кипелова.

Помимо рок-концерта, на 11 августа также запланированы выступления по силовому экстриму.

Напомним, накануне шоу "Тень Вавилона" посетил президент РФ Владимир Путин.

Культура Театр Шоу Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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