В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек

Международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Шоу у горы Гасфорта, организованное мотоклубом "Ночные волки", собрало более тысячи байкеров из разных городов России и зарубежных стран. Кульминацией грандиозного праздника стал концерт с участием артистов российской эстрады - группы "Пилот", "Слот", "Mordor", а также экс-вокалист группы "Ария" Валерия Кипелова.

Помимо рок-концерта, на 11 августа также запланированы выступления по силовому экстриму.

Напомним, накануне шоу "Тень Вавилона" посетил президент РФ Владимир Путин.