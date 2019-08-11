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11.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Текст: Георгий Панин
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.

Определенное беспокойство в гармоничное существование российской валюты вновь внес американский президент Дональд Трамп, который в один день решил ввести новые санкции против РФ и новые пошлины против Китая.

При этом после окончания дивидендного сезона также немного поутих и оптимизм в отношении акций РФ, что спровоцировало дополнительный отток капитала из страны, а соответственно и давление на национальную валюту.

Фото: iStock
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В данный момент поддержку рублю продолжает оказывать лишь высокий спрос на российские облигации, о чем красноречиво свидетельствует динамика индекса RGBI. Здесь спрос поддерживается в том числе ожиданиями еще одного снижения ставки Банком России на ближайшем заседании, которому, вероятно, не помешают и недавно введенные санкции, так как на кредитоспособности страны они, скорее всего, никак не скажутся.

Между тем в целом тенденция на усиление стимулирования в мире, скорее всего, не даст российской валюте заметно снизиться в ближайшие месяцы. Напомню, только на этой неделе четыре центробанка снизили свои ставки. ЦБ Филиппин - на 0,25 процента, Новая Зеландия - сразу на 0,5 процента, Таиланд - на 0,25 процента, Индия - на 0,25 процента. И, судя по всему, количественное смягчение по всему миру к концу текущего года еще наберет обороты.

Ранее совместные действия мировых регуляторов по смягчению денежно-кредитной политики, как правило, приводили к росту цен на рисковые активы и, в частности, валюты развивающихся стран. Впрочем, эффект зачастую был не моментальный, а с определенным временным лагом.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Некоторый оптимизм, что заметного ослабления российской валюты мы все-таки не увидим в ближайшие месяцы, вселяет тот факт, что Саудовская Аравия снова серьезно настроилась на поддержку нефтяных котировок. Представители Саудовской Аравии на текущей неделе уже провели переговоры с другими странами, обсудив потенциальные меры по поддержке цен на нефть. При этом договоренности ОПЕК+ исправно выполняются 5 месяцев подряд и июль в этом плане не стал исключением.

В контексте ключевых рисков стоит также отметить возможность эскалации торговых войн и усиление замедления мировой экономики. Наиболее опасным сейчас видится дальнейшее ослабление китайской валюты, которое может спровоцировать определенные негативные действия со стороны США. Впрочем, к запланированным ранее переговорам в сентябре, риторика со стороны обеих сторон может вновь смениться на умеренно-оптимистичную.

В целом в ближайшие недели, на мой взгляд, наиболее вероятна некоторая консолидация рубля в диапазоне 64,7-66,5 в паре с долларом и 72-75 в паре с евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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