Видео: Медведев показал подаренного президентом Туркменистана щенка алабая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео о щенке пятнистого алабая, подаренного ему президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В записи, которая появилась 11 августа на странице главы кабмина в социальной сети "ВКонтакте", премьер рассказал "всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана", что щенка зовут Айк и ему уже 4 месяца. "Обживается в Горках", - добавил он.

Кстати, именно в этот день Дмитрий Медведев отправился с двухдневным визитом в Туркменистан.

Напомним, щенок алабая был подарен премьер-министру РФ президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе встречи глав правительств СНГ, прошедшей в Ашхабаде 31 мая. Новая встреча глав правительств содружества намечена на 25 октября.