АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada, Renault и Datsun

Производственные площадки ПАО "АВТОВАЗ" приступили к выпуску автомобилей Lada и моделей Альянса после окончания корпоративного отпуска, который продлился три недели.

Напомним, на заводе в Тольятти АвтоВАЗ производит основную часть модельного ряда Lada - Granta, Largus, Xray, Lada 4x4, Renault Logan и Sandero, Datsun on-Do и mi-DO. Семейство автомобилей Lada Vesta, за исключением модификации Sport, выпускается в Ижевске.

Единый корпоративный отпуск стартовал 22 июля 2019 года. Производство автомобилей на это время было прекращено, проводились плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы. В компании отметили, что дилеры имеют достаточное количество автомобилей, чтобы удовлетворить клиентский спрос.