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12.08.2019 08:37
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada, Renault и Datsun

Текст: Евгений Костин
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Производственные площадки ПАО "АВТОВАЗ" приступили к выпуску автомобилей Lada и моделей Альянса после окончания корпоративного отпуска, который продлился три недели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ выпустит новые версии Lada Largus

Напомним, на заводе в Тольятти АвтоВАЗ производит основную часть модельного ряда Lada - Granta, Largus, Xray, Lada 4x4, Renault Logan и Sandero, Datsun on-Do и mi-DO. Семейство автомобилей Lada Vesta, за исключением модификации Sport, выпускается в Ижевске.

Единый корпоративный отпуск стартовал 22 июля 2019 года. Производство автомобилей на это время было прекращено, проводились плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы. В компании отметили, что дилеры имеют достаточное количество автомобилей, чтобы удовлетворить клиентский спрос.

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#Lada