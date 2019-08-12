Новости

В Беларуси хотят взять под контроль качество лекарств 13:44
Какие арбузы слаще: с семечками или без 13:35
В Совфеде обратили внимание на участие в митинге 10 августа лиц с двойным гражданством 13:31
В Ленобласти локализовали трехдневный пожар на свалке 13:26
В Новой Москве на школьницу напали с ножом 13:16
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках 13:00
Land Rover Freelander возродится благодаря BMW 13:00
В Сочи объявили в федеральный розыск замначальника угро 12:59
В Подмосковье появились первые тактильные светофоры 12:55
В Волгограде задержали продавцов поддельных химикатов от вредителей 12:50
В Эфиопии установят памятник Пушкину высотой более пяти метров 12:49
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму 12:48
Volkswagen Polo Football Edition прикинулся новинкой 12:48
В Воронеже показали "такси будущего" 12:48
В Москве утвердили интерьер станции метро "Лефортово" 12:41
На горе Сион найдены следы легендарной битвы за Иерусалим 12:41
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии 12:40
Житель Карелии выиграл квартиру бизнес-класса в Москве 12:38
Названы регионы РФ с самыми толстыми детьми 12:37
В Сибири из Lada Kalina сделали беспилотный катафалк 12:25
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области 12:23
Археологи выяснили, что позволило выжить древним людям на высокогорье 12:21
В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве 12:11
В Якутии "черных археологов" наказали за раскопки в городе-призраке 12:11
Названы самые популярные китайские автомобили в России 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 12:41
Рубрика: Культура

На горе Сион найдены следы легендарной битвы за Иерусалим

Текст: Денис Передельский
Фото: Mt Zion Archaeological Expedition/Virginia Withers Фото: Mt Zion Archaeological Expedition/Virginia Withers
Фото: Mt Zion Archaeological Expedition/Virginia Withers

Исследователи из Университета Северной Каролины (США) при раскопках на горе Сион обнаружили первые археологические свидетельства вавилонского завоевания Иерусалима 587-586 годов до н.э.

Как сообщает Phys.org, исследователи обнаружили большое количество бронзовых и железных наконечников стрел скифского типа, характерных для того периода, обожженной древесины и слоев пепла, фрагментов изделий железного века, ламп и ювелирных изделий, включая золотую серьгу.

Также обнаружены признаки, указывающие на существование большой структуры железного века. По мнению ученых, это может быть здание, находящееся под слоями более поздних периодов. Оно еще не раскопано.

Фото: pixabay.com
Археологи выяснили, что позволило выжить древним людям на высокогорье

Свидетельства легендарной войны обнаружила группа под руководством профессора истории Шимона Гибсона. Ранее она же представила первые археологические доказательства жестокости рыцарей во время Первого крестового похода.

Новая находка является одной из древнейших в этом регионе и, возможно, самой выдающейся по своему историческому значению, поскольку вавилонское завоевание Иерусалима является важным моментом в истории евреев.

"Мы знаем, где проходила древняя оборонительная линия, поэтому мы знаем, что находимся в городе, - говорит Гибсон. - Это не какой-то затерянный участок, а юго-западный район города железного века. В VIII веке до н.э. городская территория простиралась от района "города Давида" до юго-востока и до западного холма, где мы сейчас и копаем".

Большие слои пепла сами по себе не являются убедительным доказательством вавилонской атаки, но они свидетельствуют об этом в контексте с другими найденными артефактами и материалами.

"Сочетание пепельного слоя, полного артефактов и наконечников стрел, указывает на какое-то разрушение, - объясняет Гибсон. - Ведь никто просто так не выбрасывает золотые украшения, и ни у кого не найти стрелы в бытовых отходах".

По его словам, "скифские наконечники" ранее были обнаружены в других местах военных конфликтов VII-VI вв. до н.э. Ими пользовались вавилонские воины.

"Это указывает на историческое завоевание города Вавилоном, - резюмирует Гибсон, - потому что единственное крупное разрушение в Иерусалиме за этот период времени, о котором мы знаем, - это завоевание 587-586 гг. до н.э."

Найден дом легендарного вождя викингов - героя "Саги об оркнейцах"
Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума