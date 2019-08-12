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Рубрика: В мире

Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 44

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В результате удара тайфуна "Лекима" на востоке Китая погибли 44 человека, еще 16 - пропали без вести. Больше всего жертв в провинции Чжэцзян.

Фото: iStock
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима"

Тропический шторм достиг побережья КНР в ночь с пятницы на субботу. На тот момент сила ветра в его центре составляла 50 метров в секунду. В районе дельты реки Янцзы атмосферный вихрь более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Кроме того, было отменено или задержано несколько тысяч авиарейсов. Власти эвакуировали более 1,2 млн жителей из опасных районов.

Сейчас облачная шапка циклона находится над Бохайским заливом. Теперь уже бывший тайфун "Лекима" направляется на север со скоростью 2 километра в час и постепенно теряет свою силу.

В мире Восточная Азия Китай
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