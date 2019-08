Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 12 по 18 августа

Середина августа - то самое время, когда крупнейшие федеральные каналы еще не заявляют о больших премьерах, а вместо них это делают коллеги поменьше, заранее привлекая внимание к новому сезону. Интернет-ресурсы также не теряют время зря, потому что знают - так называемый "отложенный просмотр" удобен зрителям, а, если они еще откроют для себя что-то новенькое….

Призраки прошлого

Первый канал неглубокой ночью покажет фильм, который стоит сна. Это "Манчестер у моря", который невозможно забыть. Два "Оскара" этой картины говорят сами за себя, всего же номинаций было шесть.

Нелюдимый и погруженный в себя Ли Чендлер (в этой роли Кейси Аффлек, получивший за работу премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA) работает слесарем в многоквартирном доме. Свободное время он проводит за просмотром телевизора и выпивкой в баре. Получив известие, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал его в качестве опекуна 16-летнего племянника Патрика. Однако приезд на родину приносит Ли невыносимую боль, поскольку уехал он из-за трагедии, в которой винит себя.

Взаимоотношения с подростком помогают Ли найти смысл дальнейшего существования, а также выяснить взаимоотношения с теми, кто был ему близок раньше. "Главный герой немало вытерпел, он не хочет переносить подобное еще раз. История фактически о балансе мужчины, который пережил едва ли не худшее, что может случиться в жизни. И подростка, на долю которого выпали испытания, но при этом он остается бодрым и живым", - говорит режиссер и автор сценария Кеннет Лонерган.

Первый канал, 18 августа, 23.40

Театр жизни Вии Артмане

Она сыграла сотню ролей в театре и кино. Была и простушкой, и аристократкой, и властной, и мягкой, и красавицей, и стервой… 21 августа исполняется 90 лет со дня рождения замечательной актрисы Вии Артмане. Этому юбилею "ТВ Центр" посвятил новый документальный фильм "Вия Артмане. Гениальная притворщица". Актрисе приписывали роман с Брежневым, огромное состояние и партийные связи. Она выживала молодых актрис из театра и помогала коллегам получить жилье. Циничная звезда или добрая фея? Какой была жизнь Вии Артмане, впервые расскажет ее невестка Лига Димитере. Лига стала самым близким человеком для актрисы в старости, и именно в ее доме Вия провела последние месяцы своей жизни. Но отношения свекрови и невестки сложились не сразу. Только спустя 7 лет великая Артмане позволила называть себя мамой. Лиге Вия рассказала тайну рождения дочери. Сын Артмане Каспарс ведет уединенный образ жизни в лесу, где строит часовню в память о маме. Последние годы он отказывается от общения с журналистами, но сделал исключение для фильма, в котором также участвуют Андрей Ильин, Ивар Калныньш, Наталья Дрожжина, Зинаида Кириенко, Людмила Хитяева, Юозас Будрайтис, Регимантас Адомайтис и другие.

"ТВ Центр", 17 августа, 10:10.

По рекомендации Кирилла Лаврова

На телеканале "Россия К" - программа "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко". Николай Губенко - актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель, снял 7 картин, из них 5 - по своим сценариям, а как актер снялся более чем в 40 фильмах. Играл в Театре на Таганке и был главным режиссером Театра Содружество актеров Таганки. Занимал пост министра культуры. Об основных этапах жизни и творчества известного актера и режиссера - в программе. Николай Губенко вспоминает работу с Владимиром Высоцким, сотрудничество и конфликт с Юрием Любимовым и рекомендации Кирилла Лаврова, благодаря которым стал министром культуры СССР. Зрители узнают, почему режиссер называет Государственное училище циркового и эстрадного искусства своей второй alma mater и почему фильм "Подранки" возвращает его в нелегкое военное детство. Губенко также рассказывает о своих учителях во ВГИКе - Сергее Герасимове и Тамаре Макаровой, и о сокурсниках. В одной из серий речь идет о трагической истории смерти Василия Шукшина на съемках картины "Они сражались за Родину".

"Россия К" с 12 по 15 августа в 21:00 (повтор с 13 по 16 августа в 14:30).

Как приготовить пельмени с "Уральскими пельменями"

С новыми рецептами на СТС появится популярное кулинарное шоу "ПроСТО кухня". В шестом сезоне шеф-повар Александр Белькович продолжает расширять кулинарную миссию и географию своего шоу: помогать с ежедневным меню домохозяйкам, делиться опытом с поварами крупнейших городов страны и доказывать, что за 100 рублей можно приготовить полезное блюдо ресторанного уровня. Свой кулинарный тур известный шеф-повар начнет с Самары и продолжит в Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Архангельской области, в которой Александр вырос, и Екатеринбурге, где приготовит пельмени с легендарными "Уральскими пельменями". Ведущий также накормит мам в роддоме и сотрудников пивзавода, сам поймает раков и соберет грибы для супа, разнообразит меню подводников, познакомит со своей бабушкой и устроит мастер-класс для студентов техникума, в котором сам в свое время учился.

СТС, 17 августа в 10:00

Ловкость рук и никакого мошенничества

Канал "ЧЕ!" объявил планы на новый сезон раньше остальных. Он готовит зрителей к остросюжетной осени и обещает все сделать в формате "Живи ярЧЕ!". Прежде всего, порадуем поклонников реалити "Решала" - новый сезон, с 12 августа по будням в 22:00. Влад Чижов продолжит защищать граждан от аферистов. Напомним, что харизматичный Чижов - лауреат премии ТЭФИ-2018, так что "ловкость рук и никакого мошенничества". Если кого-то из зрителей волнуют вопросы измены - новый сезон "Опасных связей" - программы по защите честных отношений - продолжит просвещать, как быть, если столкнулись с неверностью. Новые выпуски в эфире с 12 августа по будням в 23:00. В новом сезоне к расследованию присоединится профессионал своего дела Денис Гребенюк. А таких ведущих, как Дмитрий Рыбин и Карен Кочарян, поклонники программы и так знают. Авторы шоу на основе UGC-контента "Дорожные войны 2.0" - своеобразного хит-парада приключений на дороге, которые не всегда бывают приятными - также подготовили новые выпуски - по будням с 12 августа в 20:30. Не останется аудитория "ЧЕ!" в новом сезоне и без "Идеального ужина" - новые кулинарные поединки по будням с 12 августа в 13:00 - приятного аппетита!

Кто не знает, пятеро участников программы ходят друг к другу в гости и пробуют блюда, приготовленные хозяином вечера. Ведущий: Григорий Ляховецкий. Возможно, для кого-то это послужит открытием, но "+100500" можно смотреть не только в Сети - новые серии этого шоу на "ЧЕ!" с 18 августа по выходным в 23.00. Ведущий Макс Голополосов. И - остросюжетный сериал о боевых искусствах "на закуску" "В пустыне смерти" - с 17 августа по выходным в 00:30. Американский проект расскажет про воина Санни и мальчика, которые путешествуют через опасные земли в поисках просветления.

"ЧЕ!", с 12 и 18 августа

ТНТ ищет новых комиков

За три сезона более сотни комиков со всей России заявили о себе со сцены "Открытого микрофона" на ТНТ. Зрители проекта узнали, как шутят на дальнем Севере, о чем болит голова у 47-летней матери двоих детей, есть ли чувство юмора у порно-актрис и как с помощью самоиронии стать настоящим героем в стендапе. 16 августа лифт ( то есть новый, четвертый сезон) будет ждать новых стендаперов, которые решатся выбраться из подвала юмористической неизвестности. Указывать молодым талантам их долгий путь к сольному концерту на 50 тыс. человек будут четыре наставника. Как всегда, они отберут себе по 8 лучших комиков, и отправят биться за главный приз - 3 000 000 рублей. Вести шоу будет Андрей Бебуришвили - в этом сезоне еще более циничный (хотя куда уж больше?!) и все такой же обаятельный (на канале говорят, у него три личных косметолога). В новом сезоне "Открытого микрофона" произойдет смена наставника и на место Тимура Каргинова придет один из самых популярных и надменных российских стендап-комиков - Нурлан Сабуров.

"ТНТ, с 16 августа, в 22:00

Семейные проблемы

"Почему женщины убивают" - так называется сериал, который появится на "Амедиатеке" 16 августа. От создателя "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных"- это, кто не в курсе - Марк Черри. В центре повествования три женщины из трех разных эпох. Времена разные, беда одна. Образцовая домохозяйка из 60-х в исполнении Дженнифер Гудвин ("Большая любовь", "Обещать - не значит жениться") отлично справляется с ролью довольной благоверной и делает все, чтобы скрыть свой неудачный брак. Светская львица из 80-х - "ангел Чарли" Люси Лью - помешанная на внешности и шмотках тусовщица, закатывает вечеринки и ведет себя, как голливудская дива, ровно до тех пор, пока однажды не узнает, что муж ей изменяет. Успешный адвокат в наше время - Кирби Хауэлл-Баптист (подруга Евы Поластри из "Убивая Еву") - живет в открытом браке, но счастлива ли она? Оказывается, как бы сильно ни поменялась роль женщин в мире, их реакция на неверность остается прежней.

С 12 августа на этом же сетевом ресурсе - второй сезон сериала "Наследники" от британского сценариста, мастера политической сатиры Джесси Армстронга. В продолжении семейной саги напряженность в отношениях между родственниками и главой медиаимперии Waystar Royco Логаном Роем доходит до предела. К касту присоединится оскароносная Холли Хантер ("Пианино", "Здесь и сейчас") в роли СЕО конкурирующей медиакорпорации.

"Амедиатека", с 12 и с 16 августа

Три гимнастки

Первая серия документального сериала про соревнование трех гимнасток из России, США и Китая за олимпийское золото - на сайте Olympic Channel. До Олимпийских игр-2020 в Токио осталось меньше года. Новый сериал производства Olympic Channel All Around на протяжении 12 месяцев будет показывать трех топ-гимнасток, их жизнь и подготовку к Играм. В первом эпизоде All Around - знакомство с главными героинями - Ангелиной Мельниковой, Морган Херд и Чэнь Илэ. Ангелина Мельникова - в центре внимания. К 19 годам спортсменка дважды выиграла первенство России в многоборье и в составе сборной завоевала серебро Рио-2016. Зрители также узнают жизнь 18-летней Морган Херд, чемпионки мира 2017 года в многоборье. Морган готовится к Панамериканским играм-2019, где на кону стоят путевки в Токио-2020, но пока у нее есть несколько выходных. У 17-летней Чэнь Илэ, которая последние два года живет в Пекине, есть время побыть с семьей в родном Чжаоцине. Чемпионка Азиатских игр-2018 в многоборье восстанавливается после травмы голеностопа и решительно настроена поехать в Токио в составе сборной Китая. Помимо новых эпизодов, которые выходят раз в месяц до самых Игр-2020 в Токио, болельщики еще ближе познакомятся с героинями в социальных сетях. Спортсменки сами будут создавать и публиковать уникальный контент, включая дневники и личные фотографии. У болельщиков будет возможность следить за их жизнью в соцсетях в реальном времени.

Оlympic Channel, с 12 августа

Сеть ставит "Диагноз"

Анонсировать премьеры цифрового гиганта Netflix - дело хлопотное. Каждый день им можно посвящать несколько статей. Но обратим внимание на документальный сериал, ведь ресурс делает ставку на неигровой контент в последнее время. Восемь серий проекта Diagnosis вдохновлены многолетней колонкой журнала New York Times Magazine "Diagnosis", которую писала доктор Лиза Сандерс. Каждая серия фиксирует жизнь пациентов, имеющих дело с таинственными болезнями, как раз в тот момент, когда они пытаются найти диагноз и потенциальное лечение. Каждый случай распутывается с новыми идеями, которые ранее ускользали от врачей. Примечательно, что сетевой ресурс делает этот проект не только в сотрудничестве с бумажным СМИ, но и с привлечением соцсетей - ведь и диагнозы ставят вместе с их пользователями, и способы лечения находят так же.

Netflix, с 16 августа