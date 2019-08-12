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12.08.2019 17:20
Рубрика: Культура

В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса"

Текст: Денис Передельский
Фото: Meliton Tapia / INAH Фото: Meliton Tapia / INAH
Фото: Meliton Tapia / INAH

Археологическая миссия исследовательского проекта PAU при раскопках слоев под зданием 1870-х годов постройки в Мехико обнаружила руины здания, построенного в первые годы после завоевания испанцами Теночтитлана.

Об открытии рассказывается на сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Оно было совершено в историческом центре Мехико. Там был обнаружен дом, построенный сразу после падения Теночтитлана - ацтекского города-государства.

Фото: Mt Zion Archaeological Expedition/Virginia Withers
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Здание представляет собой необычный пример перехода от местной архитектуры к испанскому дизайну. На улице Хусто Сьерра исследователи пробурили вертикальные отверстия в земле на глубину 2,5 метра и нашли остатки доиспанского пола из базальтовой плиты.

Оказалось, что это была открытая площадка рядом с Домом орлов - храмовым комплексом. Также была найдена платформа длиной около 12 метров, но высотой всего лишь 35 сантиметров. Она ориентирована с севера на юг и относится к правлению Монтесумы (1502-1520 гг. н.э.)

В одной из скважин и была совершена неожиданная находка: остатки дома раннего периода завоевания (1521-1620 гг. н.э.) Он был построен из базальтовых плит, блоков вулканического андезита и тезона, а также ацтекских материалов.

Ученые считают, что этот дом был возведен на месте разрушенного здания после взятия Теночтитлана 13 августа 1521 года Эрнаном Кортесом и его союзниками. Не иключено, что им пользовался и сам Кортес.

Подобные архитектурные находки являются очень редкими. Поэтому команда исследователей аккуратно расширила скважину и обнаружила лестницу, соединенную со стеной шириной около одного метра. Видимо, это был боковой вход в дом.

"Интересно то, что доиспанский пол в этом здании не использовался, он был надстроен на 15-40 сантиметров, - говорит археолог Рауль Баррера. - Много раз испанцы строили свои жилища на месте прежних зданий. Иногда они повторно использовали те же материалы или использовали стены и полы как фундамент".

Открытие подтверждает, что испанцы использовали индейцев в качестве рабочей. Примером этого является и открытая лестница, которая возводилась по местным строительным технологиям, но уже под влиянием архитектуры эпохи Возрождения.

"Несмотря на то, что Теночтитлан пал, испанцы боялись восстания, - говорит Баррера. - Эта осторожность видна в элементах строительства, в том числе толщине стен дома, построенного в первые годы после испанского завоевания".

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