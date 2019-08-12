Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем

Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии. Такой неутешительный для Белого дома прогноз подготовили аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, аналитическую записку которых опубликовало агентство Bloomberg.

Специалисты банка понизили с 2,0 до 1,8 процентных пункта прогноз роста экономики США на четвертый квартал текущего года. Они предсказывают, что в условиях неопределенности вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином американские компании предпочтут сокращать свои расходы и инвестиции. Аналитики отмечают увеличивающееся влияние торговой войны на перспективы экономического роста, заключая: "Укрепляются опасения того, что торговая война спровоцирует рецессию".

Когда в конце прошлого года Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин после первых волн увеличения торговых пошлин встретились и договорились начать переговоры, казалось, что стороны настроены найти компромисс и выйти на сделку в ближайшие месяцы. Но чем дальше, тем очевиднее, что торговый конфликт может растянуться на годы. В мае переговоры зашли в тупик, после чего сначала Вашингтон, а в ответ и Пекин объявили о новом повышении импортных тарифов на продукцию друг друга. Встреча лидеров двух стран в японской Осаке позволила возобновить переговоры, но вскоре Трамп анонсировал очередное увеличение пошлин на продукцию Поднебесной с 1 сентября. Китай в ответ приостановил закупки американской сельхозпродукции, а юань ослабел к доллару до уровня 2008 года, что вызвало раздражение Дональда Трампа, обвинившего Пекин в валютных манипуляциях. Обе стороны пожинают плоды торговой войны. В КНР темпы экономического роста снизились до рекордно низких за 20 лет, а в США правительство вынуждено увеличивать объемы поддержки для фермеров, лишившихся рынка сбыта.

В результате аналитики Goldman Sachs полагают, что нет никаких оснований рассчитывать на заключение сделки до очередных президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

Такая оценка косвенно указывает на то, что, по мнению специалистов банка, власти Поднебесной не готовы идти на те уступки, которых требует от них Вашингтон, а скорее займут выжидательную позицию. Выжидать Пекин может двух явлений. Во-первых, американское аграрное лобби посильнее надавит на власти, и Трамп ослабит хватку. Ведь на носу предвыборная кампания 2020 года, и перспективы главы Белого дома на переизбрание пока отнюдь не очевидны, а потому он не может позволить себе лишиться поддержки фермеров, составляющих важную часть его электората. Хотя стоит отметить, что до сих пор расчет Поднебесной на этот фактор результата не дал. Кроме того, дальнейшее падение темпов экономического роста в канун выборов тоже не играет на руку Трампу, ведь он всегда настаивал, что экономика - его конек. А заключение сделки стало бы конкретным результатом, который глава Белого дома мог бы предъявить избирателям.

Во-вторых, возможно, в Пекине ждут, что Трамп может и не переизбраться, а следующий американский президент не станет продолжать жесткую войну пошлин. Глава Белого дома со своей стороны подталкивал Китай к уступкам и предостерегал от выжидательной стратегии, предупреждая, что после выборов его условия станут только жестче.