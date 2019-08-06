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Рубрика: В мире

Белый дом назвал Китай "валютным манипулятором"

Текст: Максим Макарычев
Администрация Трампа официально назвала Китай "валютным манипулятором", что еще более обострило торговую войну Вашингтона с Пекином после того, как центральный банк КНР допустил падение юаня в ответ на новые тарифы США, сообщает Bloomberg.

Обозначение страны как валютного манипулятора не требует введения немедленных штрафов, но может потрясти финансовые рынки.

Вдобавок, несмотря на то, что данное определение министерства финансов США в значительной степени символично, оно подчеркивает стремительно ухудшающиеся отношения между двумя крупнейшими экономиками мира. Оно сразу взбудоражило мировые финансовые рынки: так, фьючерсы на индексы S&P500 упали более чем на один процент в начале азиатских торгов.

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В заявлении американского минфина говорится о том, что глава ведомства Стивен Мнучин "будет сотрудничать с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая".

В понедельник президент США Дональд Трамп назвал падение юаня "манипулированием валютой". По словам политика, он хотел бы, чтобы Федеральная резервная система США противодействовала этому.

Торговая война между двумя странами обострилась после того, как Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер вернулись со встреч с коллегами в Шанхае на прошлой неделе, не достигнув соглашения о двусторонних экономических отношениях, которое американцы пытались достичь преимущественно на своих условиях.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Эскалация США торговой войны с Китаем повышает риск глобального экономического спада

После этого Трамп распорядился с 1 сентября ввести 10-процентные тарифы на продукцию китайского импорта на сумму около 300 миллиардов долларов.

В понедельник Китай предпринял ответные меры, позволив юаню упасть и объявив, что он прекратит закупки сельскохозяйственных товаров в США.

"Это очередная эскалация торговой войны, которая крайне бесполезна и, вероятно, приведет к хаосу на рынках", - сказал в интервью Ричард Франулович, валютный стратег-аналитик.

Официально данное определение требует от администрации США вести переговоры с правительством, обвиняемым в манипулировании. Но официальные лица в Пекине и Вашингтоне уже более года участвуют в торговых переговорах. Если в течение года после определения страны как "валютного манипулятора" не будет достигнуто никакого прогресса, Китай может столкнуться с возможными санкциями. Среди них - запрет заключать правительственные контракты с американскими компаниями.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Пекин создаст "зеленый коридор" для привлечения иностранных финансистов

Наблюдатели из Китая говорят, что действия США затрудняют поиски компромисса для Пекина. Ожидается, что глава Китая Си Цзиньпин может выступить на этот счет на неформальной ежегодной конференции руководства коммунистической партии, которая пройдет на морском курорте Бэйдайхэ. В понедельник глава Народного банка КНР И Ган заявил, что Пекин не будет использовать обменные курсы в качестве инструмента в усиливающемся споре.

Если враждебность между Вашингтоном и Пекином будет усиливаться, американские акции могут упасть еще на 8 процентов, заявил Хари Харихаран, главный исполнительный директор NWI Management в Нью-Йорке.

По его словам, "чем больше Соединенные Штаты сделают таких шагов (как увеличение тарифов), тем больше будут расстраиваться китайцы".

Между тем

Эсвар Прасад, экономист из Корнелльского университета, работавший в китайском отделении Международного валютного фонда, сказал, что Китай и вовсе не отвечает критериям валютного манипулирования, которые определяются американским казначейством. Страны оцениваются на предмет манипуляций на основе их торгового дефицита с США, их истории вмешательства в американскую экономику и их текущих счетов.

Фото: iStock
Китай призывает США к искренности в торговых переговорах

"Казначейство сделало то, что кажется произвольным определением манипулирования валютой, поскольку Китай едва ли соответствует всем соответствующим критериям, даже несмотря на то, что эти критерии со временем размываются", - сказал он. Марк Собел, который был государственным служащим в отделе международных отношений казначейства в течение 40 лет, сказал, что "Китай даже близко не соответствует условиям валютной манипуляции". Эксперты заключают, что в определении о валютном манипулировании КНР со стороны американской администрации превалируют исключительно политические мотивы с целью оказать давление на Пекин.

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